Duo Jatekok plays Rammstein Festival 1001 Notes Limoges Limoges, samedi 20 juillet 2024.

À 17h

Durée 70min

Country Métal Musique du Monde

Inspirés par des compositeurs tels que Chopin, Debussy, Rachmaninov ou encore Prokofiev, le Duo Jatekok n’en est pas moins attiré par les musiques extrêmes actuelles. Ces deux pianistes talentueuses et complices multiplient les projets originaux mêlant les genres et les courants artistiques.

Le crossover ne les effraie pas, si bien qu’elles ont été appelées pour faire la première partie du groupe de métal allemand Rammstein lors leur tournée dans les stades européens et américains de 2019 et 2022. Elle crée ainsi le spectacle “Duo Jatekok plays Rammstein”. Si Jatekok signifie “jeu” en hongrois, ces deux artistes s’amusent avec talent à jouer du piano, avec le piano, à quatre mains, à 2 pianos, classique, contemporain, avec le public, avec d’autres musiciens, d’autres solistes.

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 17:00:00

fin : 2024-07-20

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

