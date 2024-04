Duo flûte et harpe Temple d’Orléans Orléans, vendredi 19 avril 2024.

Duo flûte et harpe Deux très jeunes et talentueuses artistes vous invitent à découvrir le répertoire pour flûte et harpe. Vendredi 19 avril, 19h30 Temple d’Orléans Entrée libre

Minaya et Sujata Chapelain sont deux très jeunes artistes, deux sœurs, toutes deux élèves au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Complices, sensibles et passionnées, elles vous entraînent dans un voyage coloré placé sous la thématique de la danse. De Haendel à Ravel, en passant par Piazzolla et Cras, partez à la découverte du répertoire pour flûte et harpe.

Concert proposé par les Amis de l’orgue et du temple.

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

