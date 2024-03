DUO DES CANUTS Grand Salon de l’hôtel de ville Remiremont, samedi 20 avril 2024.

DUO DES CANUTS Grand Salon de l’hôtel de ville Remiremont Vosges

Samedi

Né d’une amitié et d’une passion commune pour les découvertes musicales, le duo des Canuts se veut d’offrir au public un regard nouveau sur des œuvres atypiques et peu connues, ainsi que quelques arrangements de pièces célèbres, des 18 et 19èmes siècles.

Les deux musiciennes sont issues du prestigieux Conservatoire national supérieur de Lyon.

Marine Guédon flûte traversière

Nathalie Costecalde violon, alto

Programme Campagnoli, Devienne, Bach, Dvorak, Saint-Saëns…

Participation libreTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20 21:30:00

Grand Salon de l’hôtel de ville 1 Place Christian Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

L’événement DUO DES CANUTS Remiremont a été mis à jour le 2024-03-21 par OT REMIREMONT