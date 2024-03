Duo de violes de gambe à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse, dimanche 21 avril 2024.

Duo de violes de gambe à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse Haute-Vienne

En collaboration avec le Conservatoire de Paris, duo de violes de gambe avec Maylis Moreau, base de viole et chant, et Sylvain Chen, viole d’amour et violon.

Au programme, la sonate de Forqueray, et le concert de Jean de Sainte Colombe pour deux violes

égales .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:30:00

fin : 2024-04-21

Le Puyjoubert La maison du Berger

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine emfdsp@gmail.com

