Duclair et la Vallée de la Seine pendant l’été 44 Duclair, vendredi 30 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:30:00

fin : 2024-08-30 23:00:00

Projection commentée de plus de 200 clichés racontant la vie de la ville de Duclair et de la vallée de la Seine pendant la Bataille de Normandie: des premiers bombardements, à la terrible traversée de la Seine par les troupes allemande, jusqu’à la libération tant attendue. Conférence tenue par Nicolas NAVARRO, propriétaire du Musée Août 1944.

1330 Route du Havre

Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie chateaudutaillis@gmail.com



