Commémoration du 8 mai 1945 au Château du Taillis Hammeau de Saint-Paul Duclair, samedi 4 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Le plus grand rassemblement de Normandie vous plonge dans l’histoire de la guerre 39/45. Sur différents campements près de 80 véhicules d’époque et plus de 400 soldats en tenues prendront place dans le parc du Château. Animations et spectacles historiques ont lieu durant ces trois jours.

Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis

Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie



