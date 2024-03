DUB SILENCE + SKYMAN SOUND La Poudrière Belfort, vendredi 5 avril 2024.

DUB SILENCE + SKYMAN SOUND La Poudrière Belfort Territoire de Belfort

Ne vous fiez pas aux apparences. Dub Silence n’est pas un groupe de dub se réfugiant dans le mutisme. Bien au contraire ! Leur univers oscille plutôt entre chanson française, reggae et hip-hop teinté d’une bonne dose de second degré. Ces dignes héritiers de Tryo ou encore Sinsémilia n’en oublient pas d’être engagés pour autant et délivrent leurs messages tout en finesse. Actifs sur les réseaux, ils se sont construit une fan base et un public fidèle avant même la sortie de leur premier album… et en sont aujourd’hui à leur troisième opus !

Les mixs de Skyman Sound sont orientés roots, nu roots, dancehall, soca, rub & dub et tout ce que la famille reggae compte de vibes pour mettre le feu au dancefloor. Avec plus de 200 dates au compteur, il a tourné, backé et accompagné les plus grands noms sur scène ou en studio. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@poudriere.com

