DUB MEETING SOUND SYSTEM #4 : NATURAL HIFI invite DUBATRIATION Chalon-sur-Saône, 4 juin 2022, Chalon-sur-Saône.

DUB MEETING SOUND SYSTEM #4 : NATURAL HIFI invite DUBATRIATION Site de l’Abattoir 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-06-04 – 2022-06-04 Site de l’Abattoir 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 6 10 Natural Hifi

Natural Hifi c’est la rencontre de 4 amis autour de la culture sound system reggae-dub!

D’abord pense´ et construit (home made!) sous le nom d’Original Ganjah Mix par Captain T et Dady Yom en 2012, ils seront rejoint par King Simon et Meliss’in roots en 2016 et deviendront Natural Hifi! Soucieux de diffuser et partager une musique au message fort, leurs se´lections vinyles s’e´tend du reggae roots aux dernie`res productions de Dub UK. Captain T et King Simon proposent e´galement leurs propres productions!

Four hearts for one vibe

> https://bit.ly/3LLxQEQ

Dubatriation

Sound system et label indépendant spécialisé dans les productions dub avant-gardistes et obscures, Dubatriation est responsable des premières sorties vinyles de Panda Dub, Dub Engine, Mayd Hubb ou encore Ishiban.

Activiste underground depuis 2010, Dubatriation inaugure son sound system en 2015 et démarre le projet _Protect The Dub ; des évènements live réguliers où vont se produire d’innombrables artistes issu.es de la scène dub internationale. Une programmation singulière, pointue et versatile à l’image des sélections jouées par Dubatriation… no rules, no borders.

> https://bit.ly/3MIa2S8

_______________________

Tarif abonné.e.s : 6 €

Tarif préventes : 8 € *

Tarif réduit sur place : 8 €

Plein tarif sur place : 10 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittent.e.s.

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3tRHjnt (frais de loc.)

– Application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

_______________________

20H30 Ouverture du site

www.lapeniche.org/agenda

_______________________

Site de l’Abattoir

52 Quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

Site de l’Abattoir 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-05-04 par