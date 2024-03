DUA LIPA ARENES DE NIMES Nimes, jeudi 13 juin 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 21 mars à 10h.DUA LIPA se produira sur la scène des Arènes de NÎMES pour 2 concerts exceptionnels et uniques en France les Mercredi 12 & Jeudi 13 Juin 2024 !Aujourd’hui, Dua Lipa, lauréate de 3 GRAMMY et de 7 BRIT Awards, dévoile sa première tournée suite à l’annonce de son prochain album, Radical Optimism, qui sortira le 3 mai 2024. Ce nouvel album comprendra 11 chansons, dont le titre euphorique Houdini , prêt pour les clubs, et le single Training Season , sorti récemment.La tournée débutera le 5 juin à Berlin, en Allemagne, et se poursuivra à Pula, en Croatie, avant de se terminer par deux soirées à Nîmes, en France, les 12 et 13 juin.Les fans peuvent précommander le nouvel album de Dua Lipa ici pour recevoir un accès prioritaire aux billets dès le mercredi 20 mars.Prévente sur TicketMaster le Jeudi 21 Mars 2024 de 10h00 à 18h00.Ouverture de la billetterie tous réseaux le Vendredi 22 Mars 2024 à 10h00.Afin de lutter contre le second marché, ce concert est disponible uniquement en e-billet ou m-billet.Votre billet pourra être téléchargé sur votre espace personnel à partir du 5 juin 2024. Il pourra être imprimé ou présenté sur un support digital (smartphone, tablette).Seule la présentation de ce billet définitif vous permettra l’entrée dans les arènes.Pensez à la planète, n’imprimez votre billet que si nécessaire.

Tarif : 90.00 – 199.00 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30