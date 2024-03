Du vent sous les sabots Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 17 avril 2024.

Du vent sous les sabots peintures de Frédéric Le Blay 17 – 28 avril Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Ils sont lusitaniens, espagnols ou comtois, ils sont les chevaux de spectacles. Depuis 2 ans, Frédéric Le Blay observe les chevaux au Haras National d’Hennebont. Face à lui sur la piste ou dans les paddocks, les chevaux dansent sous la lumière d’un ballet bien ordonné. Dans ses œuvres, il cherche l’émotion de la première rencontre, le frisson d’un premier galop.

Visite artistique le vendredi 19 avril à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition peinture