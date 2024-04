Du vent dans les bronches Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie, vendredi 5 avril 2024.

Du vent dans les bronches Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Apéro concert

Les chansons laissent la part belle aux textes, mis en valeur par de riches arrangements aux sonorités rarement rencontrées dans ce registre hautbois et saxophone répondent aux voix, à l’accordéon et à la guitare, dans un climat où le burlesque se teinte de tendresse, où l’indignation est toujours présente derrière l’humour bonhomme, où la mélancolie un instant effleurée s’échappe dans un éclat de rire.

Depuis sa création en 2007, le duo a donné plus de 500 concerts ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lefrugie.fr

