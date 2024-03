Du théâtre avec « Guten tag, Madame Merkel » au cinéma Le Royal de Condé-sur-Noireau Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, vendredi 19 avril 2024.

Guten Tag, Madame Merkel est un seul en scène épique sur la vie d’Angela Merkel. C’est l’histoire de cette politicienne sans charisme devenue la femme la plus puissante du monde.

Avec une vingtaine d’autres personnages à ses côtés, de Bismarck à Theresa May en passant par Nicolas Sarkozy, on suit sa vie, de la chute du mur du Berlin jusqu’à la fi n de sa carrière, découvrant ainsi sous l’angle intime cette femme de pouvoir secrète à l’intelligence politique redoutable.

C’est Anna Fournier, brestoise d’origine, devenue l’une des jeunes comédiennes les plus repérées de sa génération, qui incarne avec un talent fou la chancelière et la galerie de personnages qui l’entourent. Remarquable !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie

