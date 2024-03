Du temps en soi… au temps en nous Auditorium Rennes, mardi 23 avril 2024.

Du temps en soi… au temps en nous Événement des Champs Libres Mardi 23 avril, 20h30 Auditorium

Le temps tel que nous le ressentons ne coïncide pas avec le temps conventionnel des horloges. Il en est une version déformée, parfois raccourcie et parfois allongée, au gré d’un contexte mouvant, changement que nous subissons ou provoquons, et qui constitue une troisième sorte de temps : le temps vécu ou expérientiel.Avec Nicolas Curien, membre fondateur de l’Académie des technologies, et fils d’Hubert Curien (1924-2005), ancien ministre de la Recherche et de la Technologie.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne