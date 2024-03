Du Sport…en pleine nature Les Chalets du Mézenc Les Estables, samedi 20 avril 2024.

Du Sport…en pleine nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 26 avril Les Chalets du Mézenc 600

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T16:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:58:00+02:00

Bonjour cher(e) ami(e),

Voici en quelques lignes des informations qui te permettront de mieux savoir ce que nous proposons dans ce séjour « Sport et Nature ».

Tu exploreras la montagne, au cœur des volcans, en participant à de nombreuses activités de pleine nature. Randonnée, balade en trotinette, course d’orientation, initiation à l’escalade sur rocher naturel, veillée feu de camp…Tu vivras des sensations fortes grâce au « LugikParc »… qui se trouve juste à côté du chalet. Nous te réservons plein d’autres « surprises » pour un séjour inoubliable qui te fera découvrir les secrets de Dame Nature, le tout, dans une ambiance conviviale.

Ton cadre de vie :

Le séjour se déroule au chalet du Mezenc (5 rue du Rouzoulin – 43150 LES ESTABLES). Les Estables, commune la plus haute du Massif Central, vit au pied du Mézenc, dit « le Roi des Cévennes » à une douzaine de kilomètres du Gerbier de Jonc Ardéchois où la Loire prend sa source. Dans ce village montagnard de Haute Loire au Sud de l’Auvergne, Le Chalet du Mézenc assure depuis plus de 40 ans un accueil soigné. Salles d’activités, salle de jeux, bibliothèque, grand espace plein air.

Les Chalets du Mézenc LES ESTABLES Les Estables 43150 Auriac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chalet-du-mezenc.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 71 08 35 36 »}, {« type »: « email », « value »: « chalet-du-mezenc@wanadoo.fr »}]

Nature animaux

Les Chalets du Mézenc