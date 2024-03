Du pentathlon antique au pentathlon historique Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles Arles, jeudi 16 mai 2024.

Du pentathlon antique au pentathlon historique, en passant par le pentathlon moderne, cette conférence vous présentera cette formidable épopée !

RENAISSANCE D’UN SPORT DISPARU

Épreuve reine des jeux antiques, le pentathlon resta longtemps difficile à comprendre pour les historiens modernes. L’archéologie expérimentale a permis une meilleure connaissance de cette épreuve, de nouveau pratiquée comme à l’antique et reconnue par la fédération sportive française de pentathlon moderne, symbole à travers le temps de la volonté de maintenir une épreuve plurielle qui amène selon les auteurs anciens et les lettres du baron de Coubertin au plus haut degrés d’accomplissement pour un athlète.



Par Vincent Torres-Hugon, président de l’association les Somatophylaques. Dans le cadre des Jeudis d’Arelate. .

Début : 2024-05-16 18:00:00

fin : 2024-05-16 19:30:00

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info.mdaa@departement13.fr

