Du HIP-HOP au Musée archéologique Musée archéologique de Saint-Raphaël Saint-Raphaël, samedi 18 mai 2024.

Du HIP-HOP au Musée archéologique Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Musée archéologique de Saint-Raphaël Entrée libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Du HIP-HOP au Musée archéologique.

Pour la vingtième nuit le musée archéologique accueil la compagnie Par-Allèles, pour un spectacle qui clôture l’exposition temporaire consacrée aux jeux Olympiques. Les artistes, Hosni et Jamal M’hanna, se produiront dans la nef, au milieu des œuvres exposées. Le spectacle « Albert Camus est Hip-hop » sera un trait d’union artistique entre l’engagement des écrits et des actes et l’engament physique et sportif. Un duo biographique qui retrace le grand moment de la vie d’un des plus grands auteurs français.

Cet événement s’inscrit dans la programmation du festival « Résonances urbaines ».

Horaires d’ouverture : 20h-23h,

Horaires des performances : 20h30 et 21h30.

Musée archéologique de Saint-Raphaël Parvis de l’église – Rue Charlot 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494192575 http://www.musee-saintraphael.com Le musée archéologique de Saint-Raphaël, classé Monument Historique est situé dans la vieille ville. Il constitue avec l’église romane attenante, un espace de 800m² dédié au patrimoine local. Deux heures au musée c’est : découvrir l’histoire ensevelie des cryptes archéologiques de l’église romane, plonger sur les épaves antiques chargées d’amphores, explorer le monde de l’âge de pierre, s’offrir du haut de la tour fortifiée une vue panoramique sur la mer et l’Estérel. Parking payant sous le musée.

©Charles Ripon