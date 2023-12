DRUS’Olympe Drusenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-29 . S’il y a bien un événement dont tout le monde parle en 2024, ce sont les jeux olympiques d’été qui se tiendront à Paris ! En écho à ces grandes manifestations nationales, Drusenheim se mobilise pour vous offrir des animations sportives et festives. Au programme : cérémonie d’ouverture, démonstrations, jeux participatifs, décalés et ludiques, spectacles… Venez nous rejoindre et fêter avec nous l’esprit olympique de ces XXXIIIème jeux d’été ! 0 EUR. Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est

