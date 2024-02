Drôle d’oeufs Saint-Philbert-sur-Orne, lundi 1 avril 2024.

Drôle d’oeufs Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Laissez-vous tenter par une chasse aux œufs originale suivez l’oeuf-nologue, observez ou recherchez des œufs plus vrais que nature… sous les feuilles, dans les arbres ou dans la rivière, et peut-être qu’au détour d’un chemin, une poule, sur un mur, aura déposé quelques œufs en chocolat …

A partir de 6 ans (dénivelé) 25 personnes maximum

Sur réservation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:30:00

fin : 2024-04-01 16:30:00

RDV devant le Bureau d’Information Touristique de la Roche d’Oëtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie roche-doetre@flers-agglo.fr

