Droit et accès à la formation avec l’ERIP du Bergeracois 16 RUE DU PETIT SOL 24100 BERGERAC Bergerac, mardi 16 avril 2024.

Droit et accès à la formation avec l’ERIP du Bergeracois Vous souhaitez connaître les différents dispositifs de formation et en savoir plus sur leurs financements ?



Participez aux deux séquences d’une demi-journée pour acquérir les outils nécessaire… Mardi 16 avril, 09h00 16 RUE DU PETIT SOL 24100 BERGERAC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T09:00:00+02:00 – 2024-04-16T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T09:00:00+02:00 – 2024-04-16T12:30:00+02:00

Vous souhaitez connaître les différents dispositifs de formation et en savoir plus sur leurs financements ?

Participez aux deux séquences d’une demi-journée pour acquérir les outils nécessaires à la recherche et à la construction de votre projet professionnel.

Atelier ouvert à tous.

Inscription obligatoire auprès de l’ERIP du Bergeracois (05 53 58 32 06) ou l’accueil de la Mission Locale (05 53 58 25 27).

16 RUE DU PETIT SOL 24100 BERGERAC 16 RUE DU PETIT SOL 24100 BERGERAC Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: null}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}]

ERIP Est Dordogne/Périgord Noir