Salon Habitat de Dreux Parc des Expositions de Dreux, 28 octobre 2022 14:00, Dreux. 28 – 30 octobre Sur place Prix de l’entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-habitat-dreux/ Salon Habitat de Dreux : Un événement attendu ! La nouvelle édition du Salon Habitat de Dreux se déroulera du 28 au 30 octobre au Parc des Expositions. Besoin de conseils personnalisés ? En recherche d’idées pour rénover votre maison ? Venez rencontrer et échanger avec les 100 spécialistes de la construction, de la *rénovation *et de *l’aménagement *qui seront réunis pendant deux jours et demi afin de vous aider à concrétiser tous vos projets ! Parc des Expositions de Dreux Dreux impasse de la commune 28100 Dreux Centre-Ville Eure-et-Loir vendredi 28 octobre – 14h00 à 19h00

samedi 29 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 30 octobre – 10h00 à 19h00

Heure : 14:00 - 19:00
Lieu Parc des Expositions de Dreux
Adresse Dreux impasse de la commune
Ville Dreux

