Dress Code Théâtre de la Maison du Peuple Millau, vendredi 5 avril 2024.

» Un spectacle hybride et singulier qui mêle tous les langages dans un grand tout jubilatoire. » citizenjazz.com

Concert proposé en co-accueil avec Millau en Jazz

Une nuit, le temps d’une fête parmi des inconnus, un homme réalise que, faute d’idéal, l’humanité court à sa perte. Voici le synopsis d’un film imaginaire. Sur ce canevas narratif, ourlé d’une bande-son avec samples, archives audio et voix off, le flûtiste Jocelyn Mienniel invite le pianiste Christophe Chassol à imaginer une bande originale. La BO bien réelle d’une fiction fictive où, dans une nuit couleur d’encre, se croisent chimères, freaks et avatars.

En leur compagnie, le batteur Mathieu Edouard et le poète-rappeur Mike Ladd entrent à leur tour en dialogue avec une galerie de personnages insolites, au gré de rebondissements inattendus et d’ambiances de fête dévastatrice.

Avec l’apport du plasticien Xavier Veilhan, ce film imaginaire donne naissance à une cérémonie débridée, branchée sur une multitude de courants musicaux !

Flûte, co-composition, direction artistique Jocelyn Mienniel Fender Rhodes, CP80, sampleur, co-composition Christophe Chassol Batterie Mathieu Edouard Voix Mike Ladd Dramaturgie Amaury Chardeau Voix off Tania de Montaigne Collaboration scénique Xavier Jazz

Dress Code – Tout public dès 8 ans 1h15

Jocelyn Mienniel & Christophe Chassol

Tarif B

AUTOUR DU SPECTACLE

Dans le Hall, première partie musicale par la classe Jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie maisondupeuple.millau@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05



