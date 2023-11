Penelope THEATRES EN DRACENIE, 2 avril 2024, DRAGUIGNAN.

Penelope THEATRES EN DRACENIE. Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 20:30 (2024-04-02 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

De retour à Théâtres en Dracénie avec sa dernière création Pénélope, Jean-Claude Gallotta s’empare du mythe à sa manière. Avec son insolente vitalité qui électrise les danseurs propulsés dans un ballet à la synchronisation des gestes impeccables, aux soli aériens, aux pas de deux acrobatiques, aux mouvements d’ensemble toniques, aux sauts éclatants. Pendant féminin de sa pièce Ulysse, une version très gallottienne là encore de l’épopée homérique, Pénélope est la figure de proue de tous les tableaux. Comme si elle se démultipliait face aux assauts des nombreux prétendants à sa couche ! Enveloppée d’un voile de deuil noir, elle est à la fois sensuelle et terriblement charnelle, mystérieuse et terriblement secrète. Une vision distanciée de la représentation immémoriale de la femme, vertueuse et fidèle à l’homme absent. Jean-Claude Gallotta offre une Pénélope plus que jamais ardente et fatale, avec toujours la même joie de danser et la même jubilation à mettre en mouvement les corps et la musique. Jean-Claude Gallotta Jean-Claude Gallotta

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

