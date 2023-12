Spectacle de Céleste Godin – Fetsival Marée Haute #2 Douch Rosis, 19 mai 2024 12:00, Rosis.

Rosis,Hérault

Céleste Godin est un.e autrix multidisciplinaire originaire de Halifax, et habitant à Moncton. Depuis sa décision en 2015 de « virer artiste », iel a écrit ses chroniques, des essais, des slams … , souvent sur sa vision plurielle de l’idendité Acadienne..

2024-05-19 12:00:00 fin : 2024-05-19 . .

Douch

Rosis 34610 Hérault Occitanie



Céleste Godin is a multidisciplinary artist from Halifax, living in Moncton. Since his decision in 2015 to « turn artist », he has written columns, essays, slams … often about his plural vision of Acadian identity.

Céleste Godin es una artista multidisciplinar de Halifax que vive en Moncton. Desde su decisión en 2015 de convertirse en artista, ha escrito columnas, ensayos, slams … a menudo sobre su visión plural de la identidad acadiana.

Céleste Godin ist eine multidisziplinäre Autorin aus Halifax, die in Moncton lebt. Seit seiner Entscheidung im Jahr 2015, « Künstler zu entlassen », hat er seine Kolumnen, Essays, Slams … , die sich oft mit seiner pluralistischen Sicht auf die Identität der Akadier befassen.

Mise à jour le 2023-12-02 par ADT34