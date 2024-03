DOUCE NUIT, AVE MARIA, Eglise SAINT JEAN BAPTISTE St Jean De Luz, jeudi 26 décembre 2024.

Jeudi 26 décembre – 20h30 – Eglise St Jean Baptiste de St Jean de LuzRue GambettaOrchestre « Les Violons de France » Au programme :Les Quatre Saisons de Vivaldi (Automne et hiver) – Ave Maria de SchubertDouce nuit – Jésus que ma Joie demeure – Minuit Chrétiens.Concerto de la nuit de Noël de Corelli.Infos 06 80 10 91 79Certaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans le répertoire classique. C’est l’Automne et l’Hiver qui seront interprétés par Les Violons de France. En cette période de l’Avent les célèbres Douce Nuit et Minuit Chrétiens nous plongent dans la magie de Noël. Egalement au programme : Concerto pour la Nuit de Noël et Jésus que ma joie demeure de Bach. L’ Ave Maria de Schubert complètera ce programme d’environ 1h30.

Tarif : 22.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-12-26 à 20:30

Eglise SAINT JEAN BAPTISTE RUE GAMBETTA 64500 St Jean De Luz 64