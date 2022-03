Le Sacre – Concert de Douai Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord) Douai Catégories d’évènement: Douai

Le Sacre – Concert de Douai Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord), 26 juin 2022 16:00, Douai Dimanche 26 juin, 16h00 Sur place 29 Euros (plein tarif), 27 Euros (tarif seniors), 24 Euros (groupes et abonnés), 12 Euros (-26 ans) et 6 Euros (tarif solidaire) https://www.orchestre-douai.fr/programme/le-sacre/, 0327717777, contact@orchestre-douai.fr Un plateau artistique exceptionnel pour un anniversaire exceptionnel : deux orchestres réunis et le retour de Jean-Jacques Kantorow au violon pour une oeuvre rare !

Pour le programme de clôture des festivités de son cinquantième anniversaire, l’Orchestre de Douai invite celui de Picardie pour interpréter une oeuvre symphonique magistrale Le Sacre du Printemps qui, par son audace et sa dimensiohn, a révolutionné le langage musical du XXème siècle et a imposé Stravinsky comme l’un des créateurs les plus radicaux d’un nouvel univers sonore.

Et découvrer le premier Concerto pour violon d’Alfredo d’Ambrosio sous les doigts de Jean-Jacques Kantorow qui retrouve son instrument fétiche ! Le programme :

* Symphonie classique > Serge Prokofiev

* Concerto n°1 pour violon > Alfredo d’Ambrosio

* Le Sacre du Printemps > Igor Stravinski La distribution :

* Jean-Jacques Kantorow > violon

* Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France

* Orchestre de Picardie

* Arie van Beek > direction Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord) 59500 Douai, Parvis Georges Prêtre 59500 Douai Nord dimanche 26 juin – 16h00 à 18h00

