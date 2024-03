D’Or et des Reines, peintures de Marga Morel d’Arleux Traverse Jean Jaurès Meyrargues, vendredi 12 avril 2024.

L’association Synthèse a le plaisir de vous inviter le vendredi 12 avril à partir de 18h30 au vernissage de l’exposition de Marga Morel d’Arleux D’Or et des Reines.



Exposition ouverte les week-end du 13 et 14 avril et du 20 et 21 avril de 14h à 19h.

De ses pinceaux trempés de force et gorgés de combats, pour les femmes, Marga crée des royaumes. Sur leurs têtes elle pose des couronnes, les couvre de brocards, les hisse sur des trônes.

Pour ennoblir ses Reines, Marga choisit les doux reflets des ors de Ravenne et leur faste impérial, ceux des hauteurs de Varlaam et tous ceux de Kazan bruissants de ferventes prières.

Et voilà que les Reines de Marga traversent la douleur et le temps pour devenir des incarnations spirituelles vibrantes d’universel.

Toutes proclament avec Marga Je suis reine parce que j’ai des droits, je les prends et je me bats »



L’exposition de Marga Morel d’Arleux donnera lieu, à la Cave de l’Ours, à deux ateliers animés par l’artiste elle-même.



Le 14 avril 2024 à partir de 14h30 Atelier papier marbré

Vous pourrez confectionner vous-même un tableau que vous emporterez.



Le 21 avril 2024 à partir de 14h30 Atelier image projetée

Vous pourrez confectionner vous-même un foulard de soie que vous emporterez.



Le 25 avril 2024 à 17h Atelier Haïku

Les Haïku seront imprimés à la suite de l’atelier. .

