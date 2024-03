Don du sang Centre d’Animation et de Loisirs Ornans, mardi 16 juillet 2024.

Don du sang Centre d'Animation et de Loisirs Ornans

Don du sang sur Ornans. Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 16:00:00

fin : 2024-07-16 19:30:00

Centre d’Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

