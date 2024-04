Don du sang – Jeudi 19 avril Salle polyvalente et dojo Balma, jeudi 18 avril 2024.

Don du sang – Jeudi 19 avril A la salle polyvalente Jeudi 18 avril, 09h30, 14h30 Salle polyvalente et dojo Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T09:30:00+02:00 – 2024-04-18T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T14:30:00+02:00 – 2024-04-18T19:00:00+02:00

Prise de rendez-vous recommandée

Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 800 972 100 »}]

don collecte