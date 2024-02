Dominique DUBILLOT expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, mardi 1 octobre 2024.

« Entre Terre et Mer » peintures

Né en 1954 à Saint Malo, Dominique Dubillot a poursuivi ses études à l’école d’architecture de Normandie où il a pu bénéficier des conseils formulés par l’artiste peintre normand Robert Savary dont l’une des oeuvres est exposée au musée Anacréon de Granville.

Retraité, il profite avec sa compagne d’une demeure familiale située à Marcey-les-grèves, 2 rue des pâturettes, pour y installer son atelier.

Depuis 4 ans, il travaille sur un projet qui consiste à traduire une vision heureuse et lumineuse des paysages ruraux et maritimes de l’avranchin. Cette exposition fait suite à celle qui s’est tenue au printemps dernier à l’atelier Bergevin à Avranches.

Réalisées suite à de nombreuses promenades sur les terres de l’avranchin, ces peintures tentent de révéler la poésie et la fragilité de ces lieux. S’agissant d’une peinture d’atelier, une réelle liberté est prise avec une représentation réaliste. Afin de jouer les perspectives, les couleurs, le dessin, certaines peintures conservent même leur aspect d’ébauche. La liquidité et l’empâtement de la peinture jouent avec cette approche.

L’exposition regroupe des petits et grands formats où chemins, champs, espaces boisés, arbres, dialoguent avec la mer, les plages de sable, les rochers.

Organisée de manière à ce qu’au vert des paysages ruraux réponde le bleu des espaces maritime, cette exposition laisse voir de nombreuses vues frontales, vues lointaines, vues très proches où se mêlent des moments abstraits et figuratifs.

Espérant que cette exposition traduise, à l’image des oeuvres peintes des artistes de la réalité poétique, une pratique sereine si ce n’est heureuse de la peinture.

Dates clés

Lundi 30 septembre de 17h à 19h, permanence.

Samedi 5 octobre de 16h à 18h, vernissage.

Permanences les 6, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 et 30 octobre, de 16h à 18h.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-01

fin : 2024-10-30

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

L'événement Dominique DUBILLOT expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains a été mis à jour le 2024-02-16