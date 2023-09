Représentation théâtrale au Préau à Vire Normandie Domfront Domfront en Poiraie, 12 avril 2024, Domfront en Poiraie.

Domfront en Poiraie,Orne

La pièce en partie autobiographique de l’autrice haïtienne Gaëlle Bien-Aimé se déploie dans une dramaturgie intime et forte, dans l’espace clos d’une chambre où s’invitent, par nappes, les bruits d’une ville qui joue sa survie. Port-au-Prince et sa douce nuit est une véritable déclaration d’amour à cette capitale autrefois joyeuse et dévastée par des années de chaos, dont la mise en scène de Lucie Berelowitsch restitue la profondeur, au rythme du souffle des amants..

2024-04-12 20:30:00 fin : 2024-04-12 22:50:00. .

Domfront

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie



Haitian playwright Gaëlle Bien-Aimé’s partly autobiographical play unfolds in an intimate, powerful dramaturgy, in the enclosed space of a bedroom, where the sounds of a city at stake in its survival intrude in layers. Port-au-Prince et sa douce nuit is a true declaration of love for this once joyous capital devastated by years of chaos, whose depth is restored by Lucie Berelowitsch’s direction, to the rhythm of the lovers’ breath.

La obra, en parte autobiográfica, de la dramaturga haitiana Gaëlle Bien-Aimé se desarrolla en una dramaturgia íntima y poderosa, en el espacio cerrado de un dormitorio donde los ruidos de una ciudad que se juega su supervivencia se entremezclan por capas. Port-au-Prince et sa douce nuit es una verdadera declaración de amor a esta capital antaño alegre y devastada por años de caos, cuya profundidad recupera la dirección de Lucie Berelowitsch, al ritmo de la respiración de los amantes.

Das teilweise autobiografische Stück der haitianischen Autorin Gaëlle Bien-Aimé entfaltet sich in einer intimen und starken Dramaturgie, im geschlossenen Raum eines Zimmers, in den in Schichten die Geräusche einer Stadt eindringen, die um ihr Überleben spielt. Port-au-Prince et sa douce nuit ist eine wahre Liebeserklärung an diese einst fröhliche Hauptstadt, die durch jahrelanges Chaos verwüstet wurde. Lucie Berelowitschs Inszenierung gibt ihre Tiefe wieder, im Rhythmus des Atems der Liebenden.

