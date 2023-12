LES PETITS EXPLORATEURS SUR LES TRACES DE JULES VERNE DOMAINE DU BEC DE JEU BALSIEGES, 24 juillet 2024 07:00, BALSIEGES.

LES PETITS EXPLORATEURS SUR LES TRACES DE JULES VERNE 24 – 29 juillet 2024 DOMAINE DU BEC DE JEU Séjour avec Hébergement au tarif de 460 €

Les récits de Jules Verne ont toujours attiré la curiosité du monde qui nous entoure, notamment celui de l’inconnu (espace, monde souterrain..).

Au fil des célèbres œuvres de cet écrivain, les enfants vont être amenés à s’engager dans des activités en lien avec la littérature :

« 20000 lieux sous les mers » nous permettra de connaître le mécanisme de fonctionnement d’un sous-marin ;

« Cinq semaines en ballon » et « Le tour du monde en 80 jours » attisera notre curiosité avec la construction d’une fusée à eau et d’un cerf-volant ;

DOMAINE DU BEC DE JEU VILLAGE BALSIEGES 59216 LOZERE Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-24T09:00:00+02:00 – 2024-07-24T09:30:00+02:00

2024-07-29T09:00:00+02:00 – 2024-07-29T09:30:00+02:00

Nature Environnement