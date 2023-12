LES PETITS EXPLORATEURS SUR LES TRACES DE JULES VERNE DOMAINE DU BEC DE JEU BALSIEGES, 18 juillet 2024 07:00, BALSIEGES.

LES PETITS EXPLORATEURS SUR LES TRACES DE JULES VERNE 18 – 23 juillet 2024 DOMAINE DU BEC DE JEU Séjour avec Hébergement au tarif de 460 €

Les récits de Jules Verne ont toujours attiré la curiosité du monde qui nous entoure, notamment celui de l’inconnu (espace, monde souterrain..).

Au fil des célèbres œuvres de cet écrivain, les enfants vont être amenés à s’engager dans des activités en lien avec la littérature :

« Voyage au centre de la terre » va nous inciter à découvrir la géologie, l’histoire des pierres et une initiation à la Spéléologie ;

« Autour de la lune » et « La chasse aux météores » nous entraînera dans l’espace avec la construction de planètes et d’une fresque du ciel étoilé…

DOMAINE DU BEC DE JEU VILLAGE BALSIEGES 59216 LOZERE Hauts-de-France

