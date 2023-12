CHALLENGE KOH LANTA DOMAINE DU BEC DE JEU BALSIEGES, 8 juillet 2024 07:00, BALSIEGES.

CHALLENGE KOH LANTA 8 – 13 juillet 2024 DOMAINE DU BEC DE JEU Séjour avec Hébergement au tarif de 350 €

Si tu as un profil d’aventurier et que tu aimes te confronter aux difficultés tente le challenge Koh Lanta…Tu devras te surpasser pour te maintenir jusqu’au bout de l’aventure.

Les participants seront répartis en plusieurs équipes, il devront s’organiser afin de fabriquer leur cabane et leur totem.

Par la suite les différentes équipes seront rassemblées sur un même lieu afin de participer à de nombreuses épreuves.

Chaque victoire permettra à ton équipe soit d’améliorer son confort, soit d’être immuniser et ainsi éviter de participer au conseil (grande instance qui donne des épreuves complémentaires).

Une grande épreuve finale permettra d’élire la meilleure équipe qui gagnera le totem.

Gagner en autonomie grâce à la gestion de la vie quotidienne ( préparation des repas en autonomie), vivre en collectif et trouver sa place au sein de groupe…

DOMAINE DU BEC DE JEU VILLAGE BALSIEGES 59216 LOZERE Hauts-de-France

Sports Hébergement en Camping