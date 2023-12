NATURE ET ARTISANAT DOMAINE DU BEC DE JEU BALSIEGES Catégories d’Évènement: Balsièges

Lozère NATURE ET ARTISANAT DOMAINE DU BEC DE JEU BALSIEGES, 6 juillet 2024 07:00, BALSIEGES. NATURE ET ARTISANAT 6 – 11 juillet 2024 DOMAINE DU BEC DE JEU Séjour avec Hébergement au tarif de 420 € Séjour basé sur la découverte de manière active de la vie en collectivité à la campagne (jardinage, soins aux animaux) et axé sur la découverte de techniques artisanales.

Ce séjour s’adresse à des enfants ayant envie de confectionner des choses avec leurs mains (ferronnerie, tissage cuir) ; ces ateliers auront lieu tous les matins par petits groupes.

Soins aux animaux du centre : tous les matins ouverture des enclos, nettoyage, distribution de la nourriture, atelier jardinage avec plantation et cueillette de légumes pour les animaux, tous les soirs fermeture des enclos.

Découverte de l’Equitation avec la pratique de l’Ethologie, Kermesse

Nature , V.T.C, Baignades.

Détails Heure : 07:00

