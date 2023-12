ATELIER MUSIQUE ET CHANT Domaine des Lugées (petite salle) Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde ATELIER MUSIQUE ET CHANT Domaine des Lugées (petite salle) Arès, 2 avril 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 18:30:00

fin : 2024-04-02 22:00:00 Atelier musique et chant. Tout public. Gratuit (puis sur adhésion à l’association).

Atelier musique et chant. Tout public. Gratuit (puis sur adhésion à l’association)

Atelier musique et chant. Tout public. Gratuit (puis sur adhésion à l’association) .

Domaine des Lugées (petite salle)

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Arès Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Code postal 33740 Lieu Domaine des Lugées (petite salle) Adresse Domaine des Lugées (petite salle) Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville Domaine des Lugées (petite salle) Arès Latitude 44.75807 Longitude -1.12397 latitude longitude 44.75807;-1.12397

Domaine des Lugées (petite salle) Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/