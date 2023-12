PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES COTEAUX BLANCS Domaine des Coteaux Blancs Chalonnes-sur-Loire, 8 juin 2024, Chalonnes-sur-Loire.

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08

Il était une fois dans le vignoble !.

Le samedi 08 juin 2024, le Domaine des Coteaux Blancs vous ouvre ses portes !

Au programme :

De 10h à 18h

– Dégustations géo-sensorielles de nos vins et parcours dans les vignes, à la rencontre de nos terroirs

– Jeux en bois,

– Animation pour enfants

– Restauration sur place

A partir de 19h, le domaine se transforme en guinguette !

– Cocktail apéritif

– Concert jazz manouche, gypsy et piste de danse

– Bar à vin du Domaine

– Burger, pizzas et planches apéro

– Des parties de pétanque, molki et palet vous attendent !

Domaine des Coteaux Blancs Lieu dit La Volerie

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



