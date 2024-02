Dog Temper Salle polyvalente Gisors, samedi 12 octobre 2024.

Dog Temper Salle polyvalente Gisors Eure

Concert de rock

Dog Temper est un groupe de hard rock monté par Christophe (chant et ex Panama) et Terry (guitare et ex Alannah). Le propos ? Simple comme bonjour ! Du bon vieux hard comme on l’aime, influencé par toutes les bonnes vieilles gloires emplumées ou non des années 80. C’est simple, cette première galette fleure bon le fun, le bon vieux temps, le rock, la vie quoi !

Tout public

Durée 1h45

Placement libre debout

Concert de rock

Dog Temper est un groupe de hard rock monté par Christophe (chant et ex Panama) et Terry (guitare et ex Alannah). Le propos ? Simple comme bonjour ! Du bon vieux hard comme on l’aime, influencé par toutes les bonnes vieilles gloires emplumées ou non des années 80. C’est simple, cette première galette fleure bon le fun, le bon vieux temps, le rock, la vie quoi !

Tout public

Durée 1h45

Placement libre debout .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 20:30:00

fin : 2024-10-12

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles

Gisors 27140 Eure Normandie culturel@mairie-gisors.fr

L’événement Dog Temper Gisors a été mis à jour le 2024-02-05 par Vexin Normand Tourisme