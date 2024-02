DOCUMENTAIRE WE ARE COMING Fouzilhon, mardi 2 avril 2024.

Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Yéléna cela commence par une prise de conscience elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile.

Tarif spécial cinéma 8€. Sur réservation. Restauration maison sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

