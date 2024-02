Documentaire Libérez la mémoire Le Havre, jeudi 12 septembre 2024.

Documentaire Libérez la mémoire Le Havre Seine-Maritime

En partenariat avec Passerelle de mémoire, le projet consiste à collecter des récits des anciens ayant vécu la période de fin de guerre. Ces interviews filmées feront l’objet d’un documentaire grand public dont plusieurs diffusions seront proposées en septembre dans le cadre de l’année mémorielle. Les interviews seront également conservées aux archives de la Ville.

La collecte et tournage des différents témoignages débutera le 15 avril pour une fin le 26 avril. Des accompagnements physiques seront organisés pour permettre à toutes et tous de se rendre sur les lieux des interviews. Des entretiens à domicile sont également possible pour les personnes en perte de mobilité.

Des rencontres conviviales seront organisées en avril dans les résidences autonomies gérées par le CCAS pour permettre aux résidents et aux extérieurs de partager leurs souvenirs. L’association Passerelle de mémoire assurera également des séances de médiation au plus près des habitants Organisé dans une caravane, le labo des territoires sera stationné et animé sur certaines places de marché, en pied d’immeubles…

Des projections seront organisées à différentes échelles, notamment auprès du public scolaire, dans les structures de proximité… et une projection grand public sera proposée dans la programmation de l’évènement « 2024 Année mémorielle ». Les témoins et leur famille seront invités à participer à ces temps forts pour continuer de partager leurs souvenirs.

En partenariat avec Passerelle de mémoire, le projet consiste à collecter des récits des anciens ayant vécu la période de fin de guerre. Ces interviews filmées feront l’objet d’un documentaire grand public dont plusieurs diffusions seront proposées en septembre dans le cadre de l’année mémorielle. Les interviews seront également conservées aux archives de la Ville.

La collecte et tournage des différents témoignages débutera le 15 avril pour une fin le 26 avril. Des accompagnements physiques seront organisés pour permettre à toutes et tous de se rendre sur les lieux des interviews. Des entretiens à domicile sont également possible pour les personnes en perte de mobilité.

Des rencontres conviviales seront organisées en avril dans les résidences autonomies gérées par le CCAS pour permettre aux résidents et aux extérieurs de partager leurs souvenirs. L’association Passerelle de mémoire assurera également des séances de médiation au plus près des habitants Organisé dans une caravane, le labo des territoires sera stationné et animé sur certaines places de marché, en pied d’immeubles…

Des projections seront organisées à différentes échelles, notamment auprès du public scolaire, dans les structures de proximité… et une projection grand public sera proposée dans la programmation de l’évènement « 2024 Année mémorielle ». Les témoins et leur famille seront invités à participer à ces temps forts pour continuer de partager leurs souvenirs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-12 19:00:00

fin : 2024-09-12

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Documentaire Libérez la mémoire Le Havre a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie