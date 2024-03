Documentaire Le Portugal, « une identité, un destin… », un film de Marie Dominique Massol Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, mercredi 17 avril 2024.

Documentaire Le Portugal, « une identité, un destin… », un film de Marie Dominique Massol Mercredi 17 avril 2024 à 19h, à la Ferme d’en Haut Mercredi 17 avril, 19h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T19:00:00+02:00 – 2024-04-17T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T19:00:00+02:00 – 2024-04-17T20:30:00+02:00

Le Portugal, « une identité, un destin… », un film de Marie Dominique Massol

Ouverte sur l’océan, la patrie des découvreurs et conquérants a conservé la « saudade » de cette grande époque. Leurs enfants sont toujours sur le départ ou dans l’espoir du retour, ancrés à la grande histoire d’un immense empire colonial. Au-delà des quelques clichés réducteurs, connaissons-nous vraiment le Portugal ?

M.D. Massol est partie à la recherche de l’identité portugaise à travers des portraits d’aujourd’hui, des provinces les plus isolées à la dynamique Lisbonne et la fière Porto. Elle a écouté le profond attachement à la terre, ils ont raconté la fierté du parcours réussi jusqu’à la démocratie, elle a rencontré cette jeunesse en marche, dynamique, cultivée, profondément européenne, debout face à un avenir incertain. Le pays n’a pas oublié son art de vivre, « famille, convivialité, gastronomie », les produits des riches terroirs et de l’océan sont saupoudrés des mélanges de tous les rivages, accommodés aux subtiles fragrances des vins qui délient langues et pensées et nous emportent encore vers des ailleurs…

Ce film profondément humain nous ouvre les portes d’un Portugal intime, il se raconte et nous révèle une identité unique à travers une culture, un peuple au destin exceptionnel, toujours en mouvement…

Tarif 8€ ou 5€, proposé par le cycle Découvertes.

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Documentaire Portugal

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq