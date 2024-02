Do-in et Qi Gong MJC Héritan Mâcon, samedi 6 avril 2024.

Do-in et Qi Gong MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Le DO-IN est une pratique japonaise, enseignée par les praticiens en Shiatsu. Elle allie auto massages, étirements énergétiques, respiration et méditation.

Le QI GONG est une pratique corporelle d’origine chinoise consistant en des mouvements lents et doux, réalisés en harmonie avec la respiration et la conscience.

Tous les deux sont basés sur les principes de la médecine chinoise et visent à améliorer la circulation de l’énergie vitale (QI) afin de retrouver vitalité, souplesse et bien-être physique et émotionnel.

A prévoir banc de méditation, zafu, plaid, serviette.

Animée par Françoise LETY. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

