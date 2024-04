DJ set Electro Rodin Musée de l’Ephèbe Castelnau-de-Lévis, samedi 18 mai 2024.

DJ set Electro Rodin Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Musée de l’Ephèbe Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Visitez le Musée de l’Ephèbe en parcourant des espaces sonorisés avec des musiques électro.

Musée de l’Ephèbe Mas de la Clape, 34300 Le Cap d’Agde Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie 04 67 94 69 60 http://www.museecapdagde.com https://www.facebook.com/musee.ephebe/ Le Musée de l’Ephèbe présente de riches collections archéologiques découvertes depuis plus de 40 ans dans les eaux de la région d’Agde : Hérault, mer et étang de Thau. Tous ces objets témoignent du riche passé d’Agde, ancienne colonie grecque du VIe s. av. J.-C., connue sous le nom d’Agathé Tyché, qui fut un port important et un acteur majeur dans le commerce maritime antique.

© DJ Rodin