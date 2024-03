DIVORCE A LA MARSEILLAISE COMEDIE PIERACCI Saint-Cyr Sur Mer, samedi 27 avril 2024.

Quand un càcou et une cagole décident de divorcer, ça fait forcément des étincelles ! Et effectivement avec José et Jennyfer, cette séparation va prendre des proportions extravagantes d’autant que ces deux personnages ne vont pas cacher leurs émotions, leurs ressentiments et tout déballer devant des spectateurs témoins de ce divorce à la marseillaise .De l’annonce de la séparation dans un restaurant chinois tristounet à la présentation du nouveau petit ami de Jennyfer en passant par le rendez-vous chez l’avocat, chez la mère de José, le partage sans concession du mobilier et autres règlements de compte, sans parler d’un final ébouriffant, cette comédie entraîne le public dans un tourbillon de rires.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:00

COMEDIE PIERACCI 975 CHEMIN DU SAUVET 83270 Saint-Cyr Sur Mer 83