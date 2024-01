Festival RéciDives Dives-sur-Mer, mercredi 10 juillet 2024.

Festival RéciDives Dives-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-10

fin : 2024-07-13

Le festival de marionnettes et formes animées revient pour sa 38ème édition ! Au programme, une diversité de formes et de techniques, des créations visuelles, des inspirations d’ici et d’ailleurs, des artistes reconnus ainsi que des découvertes. Mais aussi des expositions, des projections, des rencontres avec les artistes et des ateliers enfants-parents.

Programme et détails à venir.

Dans toute la ville

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie contact@le-sablier.org



L’événement Festival RéciDives Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge