Distribution gratuite de compost avec les samedis du Jardin Durable Déchèterie de Mitry-Mory Mitry-Mory, samedi 30 mars 2024.

Distribution gratuite de compost avec les samedis du Jardin Durable Rendez-vous samedis 23 et 30 mars dans nos 6 déchèteries pour récupérer gratuitement du compost. Samedi 30 mars, 09h00 Déchèterie de Mitry-Mory Entrée libre sur présentation de la carte d’accès de la déchèterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:30:00+01:00

Le printemps approche et l’heure des plantations aussi. Le Sigidurs pense à vous et vous propose gratuitement du compost, un engrais naturel qui enrichit et améliore la structure du sol et fertilise les plantations. Alors, rendez-vous samedis 23 et 30 mars, munis de vos contenants pour en récupérer dans nos 6 déchèteries. (Sarcelles, Louvres, Bouqueval, Gonesse, Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory).

A noter dans votre agenda

Les distributions auront lieu :

 Samedi 23 mars : Déchèteries de Sarcelles, Louvres et Dammartin-en-Goële

 Samedi 30 mars : Déchèteries de Bouqueval, Gonesse et Mitry-Mory

20 kg de compost en sac ou 50kg en vrac par foyer* sont offerts.

Il sera proposé en vrac uniquement, à Louvres et à Sarcelles. Pensez à vous munir d’un contenant et d’une pelle, les remorques ne sont pas acceptées.

Retrouvez également notre stand d’informations animé par les agents du Sigidurs. Ils vous conseilleront sur les différentes techniques pour entretenir naturellement vos végétaux ainsi que sur la pratique du compostage. Ils répondront à toutes vos questions.

Enfin, n’oubliez pas votre carte de déchèterie, indispensable pour accéder à nos déchèteries.

Si vous n’en possédez pas, faites votre demande par mail* à svm@sigidurs.fr ou par courrier* : 1 rue des Tissonvilliers 95200 Sarcelles. Il vous faudra joindre une copie des documents ci-dessous, en indiquant votre numéro de téléphone. L’ensemble des documents doit être au même nom :

 Copie de la pièce d’identité recto-verso ;

 Copie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;

 Copie de la carte grise du ou des véhicules susceptibles de venir en déchèteries.

* Le délai d’obtention de la carte d’accès est de 2 semaines.

A savoir :

• Les distributions ont lieu sur une seule journée.

• Offre réservée aux particuliers (hors services techniques, associations, administrations) et dans la limite des stocks disponibles.

• Votre passage n’est pas décompté de votre carte de déchèterie sauf si vous venez déposer des déchets en même temps.

Déchèterie de Mitry-Mory rue Fernand Forest Mitry-Mory Seine et Marne Seine et Marne

