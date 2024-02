Distillation et hydrolats Sennevières, dimanche 16 juin 2024.

Distillation et hydrolats Sennevières Indre-et-Loire

À travers cet atelier Julie vous transporte dans l’univers magique de la distillation. Vous découvrirez les hydrolats et les huiles essentielles, apprendrez à les utiliser et vous distillerez des plantes fraîchement cueillies dans le jardin. Une journée autour des sens et du partage de la magie des

À travers cet atelier Julie vous transporte dans l’univers magique de la distillation. Vous découvrirez les hydrolats et les huiles essentielles, apprendrez à les utiliser et vous distillerez des plantes fraîchement cueillies dans le jardin. Une journée autour des sens et du partage de la magie des plantes !95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 09:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire juliette@lacabaneaplantes.com

L’événement Distillation et hydrolats Sennevières a été mis à jour le 2024-02-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire