Discussion ouverte place du Marché 44420 La turballe La turballe, mardi 16 avril 2024.

Discussion ouverte Discussion ouverte #2 Si vous vous demandez : – est-ce que les garçons peuvent avoir envie de jouer à la corde à sauter à l’école alors que ce sont les filles qui jouent au football dans la cour … Mardi 16 avril, 17h30 place du Marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T17:30:00+02:00 – 2024-04-17T03:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T17:30:00+02:00 – 2024-04-17T03:30:00+02:00

Si vous vous demandez : – est-ce que les garçons peuvent avoir envie de jouer à la corde à sauter à l’école alors que ce sont les filles qui jouent au football dans la cour de récréation ? – qui était Monique Wittig et Françoise D’Eaubonne ? – est-ce que la répartition des tâches ménagère dans un couple est naturelle ou culturelle ? – combien d’ouvrages théoriques sur la domination patriarcale ont été écrits par des hommes depuis Olympe De Gouge qui était une femme ? – si la contraception peut être une question partagée au sein du couple ? – est-ce que les féministes n’en font pas trop ? Raphaël de l’association du PLAN B propose de se retrouver à nouveau pour questionner le patriarcat, la masculinité, les rapports hommes/femmes, les rapports hommes/femmes/enfants, tous ces trucs-là qui nous sautent à la figure lorsque parfois incidemment, si on y réfléchit, on n’est pas loin de mal se comporter ! Parfois, on est violent,

parfois on se rend compte que la répartition des tâches au foyer répond exactement à une caricature, même si on a appris à faire la vaisselle et à plier le linge.

Vous vous dites qu’on ne peut plus rien dire et que c’était mieux avant ?

De témoignages, d’échanges à réflexions communes, il s’agit d’une proposition d’ouverture d’un groupe de discussion ouverte autour de thèmes qui nous touchent tou.te.s : aborder ces symptômes de cet état de notre société et réfléchir ensemble à comment ça marche et comment ça pourrait arrêter de marcher comme ça si on avait envie que ça change.

On s’y retrouve ? On pourrait en faire un rendez-vous régulier ?

INFOS PRATIQUES :

– Entrée libre, – Ouvert à toutes & à tous, – Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B.

