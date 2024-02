Discussion et dédicace avec Roger Judenne Janville-en-Beauce, samedi 3 février 2024.

L’écrivain Roger Judenne, originaire de Chartres et imprégné de la vie rurale de la Beauce, présentera son dernier roman « Cinq nuits avant l’arrivée des Américains » à la librairie « Une page à écrire »

Nous recevrons à la librairie Roger Judenne, à l’occasion de la parution de son dernier roman Cinq nuits avant l’arrivée de Américains, aux éditions De Borée.

Né dans à Chartres dans une famille d’origine rurale, Roger Judenne vit son enfance au contact de la nature, des animaux et des paysages de la Beauce. Devenu instituteur et secrétaire de mairie, il s’adonne à l’écriture, alternant avec bonheur roman du terroir et romans pour la jeunesse.

Il est l’auteur de plus de 40 titres et certains de ses ouvrages ont été primés. Parmi ses romans du terroir, nous pouvons évoquer Classe unique, Et demain le TGV, Drôle de moisson, La petite Suzanne, Louison la douce (parus aux éditions De Borée). EUR.

11 Rue du Maréchal Foch

Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@unepageaecrire.fr

