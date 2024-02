Dionysos Festival Ecaussystème Gignac, vendredi 26 juillet 2024.

Dionysos Festival Ecaussystème Gignac Lot

Rock

Dionysos revient à ses premières amours rock’n roll pour fêter ses 30 ans. Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle de rock’n roll à 360 degrés, rempli de magie, d’adrénaline, d’émotion et de surprises, avec l’audace de

ceux qui abordent chaque concert comme s’il s’agissait du dernier, une constante depuis trois décennies. Cela promet une première journée de festival électrique et festive.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-26

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement Dionysos Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Vallée de la Dordogne