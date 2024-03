Dîner Spectacle « Le Temps des Chevaux » Châtillon-sur-Seine, samedi 31 août 2024.

Une création originale pour rire, s’interroger et écouter les mots des chevaux.

Ce spectacle équestre retrace l’histoire de la relation entre les hommes et les chevaux sur nos territoires.

Une exposition participative de photos sera proposée en amont et pendant la soirée, issue de la collection d’Eric Coupé, mais également apportées par les habitants.

Des animations et des rencontres vous seront proposées toute la soirée, avec les chevaux, les hommes, et les femmes du spectacle. 12 12 EUR.

Début : 2024-08-31

fin : 2024-08-31

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@tourisme-chatillonnais.fr

